В Саранске 3-летняя девочка и 2-летний мальчик отравились стиральным порошком

В Саранске 3-летняя девочка и 2-летний мальчик оказались в больнице из-за отравления.

Вечером 7 июля 3-летняя девочка, находясь у себя дома, зашла в ванную комнату и нашла капсулы с химией, которые лежали в яркой коробке. Малышка разгрызла один блок и наглоталась жидкого порошка. В итоге девочка была доставлена в реанимационное отделение одной из больниц Саранска. Медики диагностировали у ребенка серьезное отравление.

Также в настоящее время в Саранске проходит лечение 2-летний мальчик, который 8 июля напился кондиционера для стирки.

По информации «Известий Мордовии».

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