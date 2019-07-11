В Саранске 23-летний таксист устроил ДТП с двумя пострадавшими

В Саранске по вине 23-летнего таксиста произошло ДТП, в результате которого пострадали две женщины.

Происшествие произошло вечером 10 июля на улице Коваленко. 23-летний таксист, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», допустил столкновение с автомобилем марки Renault Symbol.

В результате данного ДТП пострадали 39-летняя пассажирка «Лады» и 63-летняя гражданка, которая находилась в салоне иномарки. Женщины доставлялись в одну из больниц Саранска, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф