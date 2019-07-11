В Лямбирском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло в ночь на 10 июля неподалеку от населенного пункта Кривозерье. По предварительной информации, 22-летний молодой человек, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21099, в определенный момент движения не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Водитель легковушки и его 22-летний пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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Источник: гибдд.рф