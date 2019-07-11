В Саранске водитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске 40-летняя женщина попала под колёса автобуса на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло 10 июля на территории Ленинского района города. 58-летний мужчина, находившийся за рулем автобуса марки МАЗ, проезжая мимо дома №27, расположенного по адресу – проспект 50 лет Октября, допустил наезд на 40-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

Ранее сообщалось, что в Саранске 23-летний таксист устроил ДТП, в результате которого пострадали две женщины.

Источник: гибдд.рф