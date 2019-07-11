В Зубово-Полянском районе столкнулись три автомобиля

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей.
ДТП произошло днём 10 июля на 439-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Не смогли поделить дорогу три автомобиля.
По предварительной информации, в результате рассматриваемого происшествия никто не пострадал.
Причина столкновения транспортных средств в настоящее время устанавливается.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.
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Источник: 13.mchs.gov.ru