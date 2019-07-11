В Зубово-Полянском районе столкнулись три автомобиля

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей.

ДТП произошло днём 10 июля на 439-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Не смогли поделить дорогу три автомобиля.

По предварительной информации, в результате рассматриваемого происшествия никто не пострадал.

Причина столкновения транспортных средств в настоящее время устанавливается.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.

Также читайте о том, что накануне в Саранске по вине 23-летнего таксиста произошла автомобильная авария, в результате которой телесные повреждения различной степени тяжести получили две женщины 39- и 63-летнего возраста.

Источник: 13.mchs.gov.ru