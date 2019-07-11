Житель Рузаевского района подозревается в незаконном хранении патронов

В Рузаевском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном хранении боеприпасов.

В доме 34-летнего ранее судимого гражданина, расположенного в селе Новая Муравьевка, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 20 патронов мелкокалиберной винтовки.

Патроны ранее принадлежали бывшему владельцу указанного дома, который умер 24 года назад.

Незаконно хранящиеся патроны были изъяты. В отношении 34-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

Также читайте о том, что в Саранске полицейские за один день изъяли наркотики у нескольких мужчин.

Источник: 13.мвд.рф