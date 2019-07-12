В Саранске проходит операция «Мотоцикл»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мотоцикл».

Указанное мероприятие проводится сегодня, 12 июля, в целях предотвращения и профилактики ДТП с участием мотоциклистов, а также с целью пресечения нарушений ПДД водителями мототранспорта.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают родителей не допускать управление мототранспортом подростками до достижения 16-летнего возраста.

Также сотрудники Госавтонспекции напоминают, что управлять мотоциклами (объем двигателя от 125 куб. см) имеют право лица, достигшие 18-летнего возраста и имеющие водительское удостоверение соответствующей категории.

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Источник: 13.мвд.рф