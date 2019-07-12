65-летнюю жительницу Саранска ограбил мошенник, пообещавший её вылечить

В Саранске 65-летняя местная жительница стала жертвой мошенника, который называл себя экстрасенсом.

Несколько недель назад 65-летняя жительница Саранска увидела телепередачу, посвященную достижениям нетрадиционной медицины, благодаря которым у тяжелобольных есть возможность вылечиться, не посещая больницу.

Горожанка позвонила по телефонному номеру, указанному в упомянутой телепередаче. С женщиной вступил в беседу якобы экстрасенс, который порекомендовал ей раздеться и лечь на кровать, заявив, что именно таким путем она сможет избавиться от болезни. Жительница Саранска выполняла все требования своего собеседника. Экстрасенс проводил курс лечения по телефону, каждый сеанс был платным. Телефонное общение, якобы направленное на излечение, продолжалось около двух недель. Дабы оплатить беседы с экстрасенсом, жительница Саранска лишилась всех своих сбережений, одолжила весьма большую сумму денег у знакомых, а также взяла кредит. В общей сложности горожанка потратила на оплату сеансов более 880 тыс. рублей. Когда деньги и возможности их получить закончились, женщина сообщила об этом экстрасенсу. В ответ на это последний принялся предрекать горожанке скорую смерть и заявил, что предотвратить уход жительницы Саранска в мир иной может только покупка специального амулета стоимостью 500 тыс. рублей. Только после этого пострадавшая осознала, что имеет дело с мошенником.

Полицейские проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф