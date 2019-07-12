Житель Чамзинского района подозревается в незаконном культивировании мака

В Чамзинском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, который выращивал мак.

Недавно сотрудниками правоохранительных органов был задержан ранее судимый 41-летний житель села Новоселки, не имеющий постоянного места работы. В рюкзаке мужчины полицейские обнаружили мак.

Возле дома, в котором проживает 41-летний гражданин, стражи порядка обнаружили незаконный посев мака. Было выявлено 164 растения. Мужчина заявил, что выращивал мак исключительно для личного потребления.

В отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф