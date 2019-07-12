В Мордовии сотрудники ГИБДД провели беседу с юными пациентами туберкулезного диспансера

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с юными пациентами туберкулезного диспансера.

Стражи порядка рассказали детям о соблюдении ПДД, разобрали различные ситуации, которые встречаются на дороге, напомнили о том, что опасности могут подстерегать не только на проезжей части, но и во дворах, жилых зонах, на тротуарах, обочинах, при посадке и высадке из общественного транспорта.

Особое внимание было уделено световозвращающим элементам, которые должны иметь все пешеходы в темное время суток.

Дети остались довольны интересной встречей.

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Источник: 13.мвд.рф