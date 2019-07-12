Житель Инсарского района жестоко избил гражданскую жену во время ссоры

В Инсарском районе 49-летний местный житель во время ссоры жестоко избил свою гражданскую супругу.

10 июня текущего года 49-летний житель указанного района распивал алкогольные напитки в компании своей 45-летней гражданской супруги. В ходе попойки между сожителями вспыхнула ссора из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений мужчина жестоко избил женщину.

Пострадавшая была госпитализирована. Медики диагностировали у женщины тупую травму живота и разрыв мочевого пузыря.

В отношении 49-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.mchs.gov.ru