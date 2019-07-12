В Саранске 11 июля прошли пожарно-тактические учения на ООО «Саранский элеватор»

В Саранске 11 июля прошли тренировочные пожарно-тактические учения по управлению силами и средствами при ликвидации условного пожара на ООО «Саранский элеватор».

Легенда учений гласила, что по причине нарушения правил пожарной безопасности произошел взрыв силосной пыли в силосной яме, в здании устройства приема зерна с автотранспорта. Затем произошло горение зерна и кровли над силосной ямой.

Пожарная охрана отработала меры по спасению пострадавших, проверила включение автоматической системы пожаротушения, подачу стволов на орошение перекрытия, емкости приема зерна, подачу пенных стволов на тушение зерна, тушение кровли, проведение действий по тушению пожара.

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Источник: 13.mchs.gov.ru