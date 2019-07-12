В Саранске дети посетили пожарно-спасательную часть

В Саранске школьники посетили пожарно-спасательную часть №1.

В ходе экскурсии дети увидели пожарно-спасательное оборудование и предметы боевой одежды. Также сотрудники части рассказали об имеющихся в распоряжении пожарных машинах.

Дети рассматривали технику с большим интересом, слушали и задавали интересующие их вопросы. Также школьники получили возможность посидеть в кабине служебного автомобиля и примерить на себя боевую одежду.

Благодаря проведению подобных мероприятий у детей формируются навыки безопасного поведения, что снижает риск возникновения происшествий по причине так называемой детской шалости.

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Источник: 13.mchs.gov.ru