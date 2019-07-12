В Мордовии прокуратура добилась аннулирования договора аренды земельных участков

В Мордовии прокуратура добилась признания недействительным договора аренды земельных участков.

В октябре 2011 года между администрацией Лямбирского муниципального района и ОАО «Птицефабрика «Атемарская» был заключен договор аренды сельскохозяйственных земельных участков.

Основанием для оспаривания указанной сделки явилось неправомерное распоряжение районной администрацией земельными участками с расположенными на них водными объектами, которые входят в единую гидрографическую сеть рек Тавла - Инсар – Алатырь – Сура - Волга – Каспийское море.

Земли под указанными водными объектами относятся к землям водного фонда, право собственности в данном случае принадлежит государству, по причине чего районная администрация не имела права распоряжаться участками.

После длительных судебных разбирательств договор аренды был аннулирован.

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Источник: prokrm.ru