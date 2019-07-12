В Мордовии арестовали имущество организации, имеющей задолженность по уплате налогов

В Мордовии было арестовано имущество организации, которая имеет задолженность по уплате налогов.
ИФНС РФ по Ленинскому району Саранска обратилась в прокуратуру района с постановлением о наложении ареста на имущество ООО «Мордовтранссервис» по причине имеющейся задолженности по уплате налогов.
Прокурор района принял решение о санкционировании ареста имущества ООО «Мордовтранссервис».
В итоге было обеспечено поступление в федеральный бюджет и бюджет субъекта денежных средств в счет уплаты налогов на сумму более 1 млн рублей.
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Источник: prokrm.ru