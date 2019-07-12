Прокуратура зафиксировала нарушения в деятельности администрации Ковылкинского района

В Мордовии сотрудники прокуратуры выявили нарушения в деятельности районной администрации.

Администрация Ковылкинского района с нарушениями передала во владение и пользование коммерческой организации ООО «Теплоснаб» 16 объектов коммунальной инфраструктуры (автономных котельных), обеспечивающих теплоснабжение образовательных организаций и населения района, и являющихся муниципальной собственностью.

Главе администрации Ковылкинского района было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Требования представления об устранении нарушений были выполнены не в полном объеме, по причине чего прокуратурой в суд было направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Ковылкинского района и обязании провести конкурс на право заключения концессионного соглашения.

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Источник: prokrm.ru