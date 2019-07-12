В Мордовии осужденному прислали салфетки с запрещенными предметами

В исправительной колонии №7 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудники указанной исправительной колонии при досмотре посылки, поступившей для осужденного к 7 с половиной годам лишения свободы от жительницы Воронежской области, обнаружили и конфисковали 3 сим-карты, которые были спрятаны ухищренным способом в упаковке с влажными салфетками.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su