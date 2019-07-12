В одном из исправительных учреждений Мордовии отремонтировали прогулочные дворы

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии был произведен капитальный ремонт прогулочных дворов для осужденных, отбывающих наказание в штрафном изоляторе и помещениях камерного типа.

Внутренняя отделка прогулочных дворов была выполнена в светлых тонах, помещения были оборудованы инвентарем, необходимым для обеспечения установленного режима и исключения несанкционированных действий осужденных.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su