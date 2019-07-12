В Мордовии осужденные заготавливают овощи

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии стартовала кампания по заготовке и консервированию овощей.

В целях повышения уровня самообеспечения исправительных учреждений Мордовии основными видами продовольствия три года назад были введены в эксплуатацию теплицы. Наибольшее количество теплиц установлено в лечебном исправительном учреждении №3. В данном учреждении находится комплекс, в состав которого входят 40 теплиц общей площадью 1200 кв. м.

В настоящее время производится сбор урожая. Собранные помидоры и огурцы ежедневно отправляются в консервный цех исправительной колонии № 4. Готовые консервы используются для питания осужденных.

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Источник: 13.fsin.su