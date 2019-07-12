В Мордовии сотрудники ГИБДД подвели итоги работы за первое полугодие

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии подвели итоги работы за первое полугодие.

В период с января по июнь текущего года в Мордовии было зафиксировано снижение количества ДТП на 1,4%, но число погибших и раненых в них людей возросло на 3,9%.

Наиболее массовым (46,4%) видом ДТП по итогам полугодия стали столкновения транспортных средств. За отчетный период в Мордовии было зафиксировано 201 подобное происшествие.

Наиболее распространенными причинами ДТП стали несоблюдение очередности проезда (93 происшествия) и выезд на полосу встречного движения (59 происшествий).

За превышение скорости движения стражи порядка в первом полугодии привлеки к ответственности более 75 тыс. водителей, за выезд на полосу встречного движения понесли ответственность более 1 тыс. автолюбителей, за непредставление преимущества в движении пешеходам было привлечено к ответственности более 2 тыс. водителей, также за нарушения ПДД было наказано более 2 тыс. пешеходов.

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Источник: гибдд.рф