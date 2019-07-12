Жителя Мордовии оштрафовали за покупку наркотиков

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в покупке наркотиков.

В августе минувшего года сотрудники Рузаевского ЛО МВД РФ на транспорте при отработке пассажирского поезда, следовавшего из Москвы в Ульяновск, задержали 45-летнего жителя Мордовии, в ходе личного досмотра которого был обнаружен гашиш массой 7,77 г. Мужчина сообщил, что купил наркотики в Москве для личного потребления.

В отношении 45-летнего жителя Мордовии была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф