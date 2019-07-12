Житель Рузаевского района понесет ответственность за незаконную рубку лесных насаждений

В Рузаевском районе местный житель понесет ответственность за незаконную рубку лесных насаждений.

Житель села Перхляй более месяца назад незаконно срубил шесть деревьев породы липа. Лесничеству был причинен материальный ущерб в размере 35915 рублей.

Стражами порядка было установлено, что мужчина вывозил деревья на собственном тракторе и складывал их во дворе дома. Ранее гражданин был судим за совершение аналогичных преступлений.

Материалы уголовного дела в отношении мужчины были направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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Источник: 13.мвд.рф