В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадал 27-летний автомобилист

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 27-летний молодой человек.
Указанное происшествие произошло утром 11 июля на 11-м километре дороги, соединяющей Потьму и Барашево. 27-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», в определенный момент движения допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет.
Водитель легковушки самостоятельно обращался за медицинской помощью. Молодому человеку было назначено амбулаторное лечение.
В момент ДТП автомобилист был трезв.
Также читайте о том, что несколько дней назад в Зубово-Полянском районе столкнулись три автомобиля.
Источник: гибдд.рф