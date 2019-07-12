В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадал 27-летний автомобилист

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 27-летний молодой человек.

Указанное происшествие произошло утром 11 июля на 11-м километре дороги, соединяющей Потьму и Барашево. 27-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», в определенный момент движения допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет.

Водитель легковушки самостоятельно обращался за медицинской помощью. Молодому человеку было назначено амбулаторное лечение.

В момент ДТП автомобилист был трезв.

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Источник: гибдд.рф