В Саранске 43-летний водитель иномарки сбил 8-летнего мальчика, который выбежал на дорогу

В Саранске 8-летний мальчик попал под колёса иномарки.

Происшествие произошло поздним вечером 11 июля недалеко от дома №221, который расположен по адресу – улица Советская. По предварительной информации, 8-летний мальчик внезапно выбежал на проезжую часть. В этот момент на ребенка совершил наезд автомобиль марки BMW, за рулем которого находился 43-летний мужчина.

Пострадавший был госпитализирован ГБУЗ РМ «Детская республиканская клиническая больница».

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Источник: 13.мвд.рф