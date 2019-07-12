В одном из магазинов Рузаевки мужчина расплатился за продукты фальшивыми деньгами

В Мордовии была изъята из оборота фальшивая денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

Поддельная банкнота была обнаружена торговым представителем общества с ограниченной ответственностью при пересчете денежной выручки, поступившей из торговой точки индивидуального предпринимателя.

Стражам порядка удалось установить, что фальшивой банкнотой расплатился мужчина, купивший продукты в одном из магазинов Рузаевки. Гражданин не смог объяснить, каким путем у него оказалась поддельная денежная купюра.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф