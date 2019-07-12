25-летняя жительница Зубово-Полянского района во время ссоры ударила сестру ножом

В Зубово-Полянском районе было возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы, которая подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей сестры.

Месяц назад 25-летняя жительница одного из сёл указанного района, находясь у себя дома, распивала спиртные напитки в компании своей 28-летней сестры. В ходе попойки между родственницами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений младшая участница конфликта ударила сестру ножом в грудь. Пострадавшая выжила.

В отношении 25-летней гражданки было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф