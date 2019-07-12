В Мордовии утонула пенсионерка

В Атюрьевском районе утонула местная жительница.
Днём 12 июля из водоёма, расположенного на территории Атюрьево, местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов был извлечен труп гражданки 1937 года рождения. Известно, что утонувшая женщина проживала в Атюрьевском районе.
По предварительной информации, пенсионерка упала в воду, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.
Тело утонувшей гражданки были передано сотрудникам полиции. В настоящее время проводится следствие и судебно-медицинская экспертиза.
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Источник: 13.mchs.gov.ru