В Мордовии утонула пенсионерка

В Атюрьевском районе утонула местная жительница.

Днём 12 июля из водоёма, расположенного на территории Атюрьево, местными жителями и сотрудниками правоохранительных органов был извлечен труп гражданки 1937 года рождения. Известно, что утонувшая женщина проживала в Атюрьевском районе.

По предварительной информации, пенсионерка упала в воду, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Тело утонувшей гражданки были передано сотрудникам полиции. В настоящее время проводится следствие и судебно-медицинская экспертиза.

Также читайте о том, что в Саранске 43-летний водитель иномарки сбил 8-летнего мальчика, который выбежал на дорогу.

Источник: 13.mchs.gov.ru