На территории АО «МордовЦемент» произошел пожар

Пожарные ликвидировали возгорание на территории АО «МордовЦемент».

12 июля, в 12:06 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории АО «МордовЦемент» загорелся отдельно стоящий электрофильтр. Очаг возгорания находился на высоте 25 метров.

К моменту приезда пожарных наблюдался черный дым. Происходило горение электрофильтра, открытого огня не было.

В 12:49 пожар был потушен на площади 25 квадратных метров.

Эвакуация не проводилась. Какая-либо информация о пострадавших в результате данного инцидента не поступала.

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Источник: 13.mchs.gov.ru