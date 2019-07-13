Две жительницы Мордовии были ограблены мошенниками, представившимися работниками банков

В Мордовии две местные жительницы лишились денежных средств, поверив неизвестным мошенникам, которые представились работниками банков.

Недавно жительнице Ичалковского района 1984 года рождения позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и под вымышленным предлогом заставил женщину сообщить ему персональные данные. После телефонной беседы гражданка обнаружили, что с её счета были списаны денежные средства в сумме более 4 тыс. рублей.

Похожим путем была ограблена 49-летняя жительница Ковылкино. С женщиной также связался якобы работник банка, который сообщил о том, что некие преступники попытались получить доступ к данным её банковской карты. Под предлогом обеспечения безопасности незнакомец попросил гражданку сообщить реквизиты платежного средства. Сообщив якобы сотруднику банка персональные данные, жительница Ковылкино обнаружила, что с её счета исчезли денежные средства в сумме более 4 тыс. рублей.

В настоящее время полицейские проводят проверку по данным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф