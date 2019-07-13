Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Мордовии

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести жителя Мордовии.

7 июля Чукаров Владимир Викторович 1981 года рождения на принадлежащем ему автомобиле марки «Форд-Фокус» уехал из села Мордовское Вечкенино Ковылкинского района. До настоящего времени о местонахождении мужчины нет никакой информации. 8 июля транспортное средство жителя Мордовии было обнаружено на штрафстоянке, расположенной в Пензе.

Известно, что разыскиваемый гражданин был одет в тапочки, темно-синие шорты и светлую майку.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении жителя Мордовии, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(83453) 2-17-44, 2-18-33.

Также читайте о том, что в Мордовии утонула пенсионерка.

Источник: 13.мвд.рф