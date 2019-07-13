В Мордовии был задержан житель Брянской области, подозреваемый в совершении двух краж

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Брянской области, который подозревается в совершении двух краж.

14 июня 32-летний житель Брянской области навестил своего знакомого 1974 года рождения, который проживает в Кадошкино. Мужчины распивали алкогольные напитки. В ходе попойки собутыльники решили украсть металлические изделия, дабы продать их и приобрести на полученные деньги спиртное. В итоге мужчины проникли в помещение склада сельскохозяйственной организации и сняли электромотор с погрузчика. Затем собутыльники разобрали похищенный агрегат. Некоторые запчасти мужчины продали, а остальное сдали в пункт приема металла.

Спустя некоторое время гость из Брянской области и житель Кадошкино были задержаны.

Сотрудники правоохранительных органов также установили, что житель Брянской области похитил из частного дома, расположенного в Кадошкино, домашнюю утварь и продукты на общую сумму более 5 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф