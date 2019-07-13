В Саранске благодаря вмешательству прокуратуры была погашена задолженность по зарплате

В Саранске после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате.

Сотрудниками прокуратуры Пролетарского района Саранска было установлено, что в ООО «Дилижанс» и ООО «Саранское такси» нарушаются сроки выплаты заработной платы. По этой причине образовалась задолженность по зарплате перед 135 работниками на общую сумму более 3 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.

Руководитель упомянутых организаций был оштрафован на 20 тыс. рублей.

Читайте также о том, что в одном из магазинов Рузаевки мужчина расплатился за продукты фальшивыми деньгами.

Источник: prokrm.ru