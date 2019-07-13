В Мордовии прокуроры выявили более 650 нарушений антикоррупционного законодательства

В Мордовии в период с января по июнь текущего года сотрудники прокуратуры выявили 658 нарушений антикоррупционного законодательства.

Было опротестовано свыше 100 незаконных правовых актов и внесено 289 представлений об устранении нарушений закона. В суды было направлено 7 заявлений, в том числе 3 – о взыскании ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями, на общую сумму 795 тыс. рублей. На основании материалов проверок, направленных прокурорами в следственные органы, было возбуждено 4 уголовных дела.

К дисциплинарной ответственности было привлечено 290 должностных лиц.

По постановлениям прокуроров к административной ответственности за нарушения, имеющие коррупционный характер, было привлечено 35 лиц.

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Источник: prokrm.ru