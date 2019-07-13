В Саранске ограничат стоянку транспортных средств на улице Рабочей

В Саранске будет ограничена стоянка транспортных средств на улице Рабочей.

Указанное ограничение будет действовать в период с 08:00 15 июля до 00:00 29 июля. Стоянка транспортных средств будет запрещена на участке, пролегающем между улицей Богдана Хмельницкого и железнодорожным переездом, расположенным возле ООО «Саранский элеватор».

Рассматриваемое ограничение будет введено в целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru