В Саранске пенсионер погиб, пытаясь спуститься по простыням с третьего этажа

В Саранске 80-летний пенсионер погиб, пытаясь спуститься по простыням с третьего этажа.

Происшествие произошло накануне. Возле дома №19, расположенного по адресу – улица Лихачёва, был обнаружен труп 80-летнего гражданина. По предварительной информации, в ночное время суток пенсионер связал простыни и решил спуститься по ним через окно. В определенный момент мужчина сорвался. Полученные горожанином в результате падения телесные повреждения оказались смертельными. Пенсионер проживал в квартире, расположенной на третьем этаже. Имеются сведения, согласно которым гражданин страдал психическим заболеванием.

По информации «Известий Мордовии».

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