В Саранске в результате пожара пострадал человек

В Саранске произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие произошло в ночь на 13 июля. На улице Серафимовича загорелся жилой дом. Огонь охватил постройку на площади 100 квадратных метров.

В результате данного пожара пострадал один человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Причина возгорания жилого дома устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что накануне на территории АО «МордовЦемент» произошел пожар.

Источник: 13.mchs.gov.ru