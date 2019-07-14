В Теньгушевском районе горел автомобиль

В Теньгушевском районе произошло возгорание автомобиля.

Указанное происшествие произошло в ночь на 14 июля на территории населенного пункта Березово. Возле озера Мазилки загорелся автомобиль. Возгорание было ликвидировано до приезда пожарных.

По предварительной информации, в результате данного инцидента никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru