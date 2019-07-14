В Теньгушевском районе горел автомобиль

В Теньгушевском районе произошло возгорание автомобиля.
Указанное происшествие произошло в ночь на 14 июля на территории населенного пункта Березово. Возле озера Мазилки загорелся автомобиль. Возгорание было ликвидировано до приезда пожарных.
По предварительной информации, в результате данного инцидента никто не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Саранске 11 июля прошли пожарно-тактические учения на ООО «Саранский элеватор».
Источник: 13.mchs.gov.ru