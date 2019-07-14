В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.
ДТП произошло поздним вечером 13 июля на территории Ленинского района города. На проспекте 50 лет Октября столкнулись два автомобиля.
По предварительной информации, в результате данной автомобильной аварии пострадал один человек. В настоящее время какие-либо сведения о состоянии пострадавшего отсутствуют.
Причина столкновения транспортных средств устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru