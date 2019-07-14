В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

ДТП произошло поздним вечером 13 июля на территории Ленинского района города. На проспекте 50 лет Октября столкнулись два автомобиля.

По предварительной информации, в результате данной автомобильной аварии пострадал один человек. В настоящее время какие-либо сведения о состоянии пострадавшего отсутствуют.

Причина столкновения транспортных средств устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru