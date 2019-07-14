В Кочкуровском районе загорелась баня

В Кочкуровском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

В ночь на 14 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Красная Зорька. Возле дома №71, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась баня.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru