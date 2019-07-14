МВД по Мордовии отчиталось о работе с обращениями граждан

На протяжении шести первых месяцев нынешнего года жители Мордовии направили в адрес руководства регионального МВД 1888 обращений.

Указанное количество обращений на 3,7% превышает аналогичный показатель, зафиксированный за первые шесть месяцев прошлого года.

В большинстве случаев жители Мордовии направляли обращения, дабы получить разъяснения по вопросам, касающимся борьбы с преступностью, деятельности ГИБДД и расследования уголовных дел.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф