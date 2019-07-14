В Инсаре загорелся жилой дом

В Инсаре произошло возгорание жилого дома.

Ранним утром 13 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Заводской. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №11. Площадь распространения пламени составляла 1,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Теньгушевском районе горел автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru