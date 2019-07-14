В Мордовию доставили икону Матроны Московской

В Мордовию была доставлена икона Матроны Московской.
Икона святой блаженной Матроны Московской с частицей её мощей была доставлена в Макаровский монастырь 12 июля.
Прибытие православной святыни представляет собой значимое духовное событие для Мордовии.
Икона будет находиться в указанном монастыре до 21 июля. Помолиться перед православной святыней могут все желающие. Каждый день перед иконой будут совершаться молебны с чтением акафиста.
Матрона Московская, претерпевавшая гонения при жизни, является покровительницей тех, кто пребывает в скорби.
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Источник: sarep.ru