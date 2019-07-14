Одно из предприятий Саранска не выплатило зарплату подросткам

В Саранске одно из местных предприятий не выплатило зарплату подросткам.

Во время летних каникул многие школьники устраиваются на работу, дабы улучшить своё материальное положение. Некоторые работодатели поддерживают инициативу ребят, но оказывается, не все из них считают нужным выплачивать детям зарплату.

Эти летом штат сотрудников предприятия «Спецавтохозяйство» временно пополнили 30 подростков. Ребята честно отработали, но зарплату не получили.

Родители обманутых школьников обратились за помощью в прокуратуру. Также известно, что данной ситуацией заинтересовалась представители администрации Саранска.

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Источник: info-rm.com