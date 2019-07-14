Футбольная команда «Мордовия» со счетом 0:1 проиграла ФК «Шинник»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 0:1 уступила победу ФК «Шинник» из Ярославля.

Указанный матч прошел 13 июля в Ярославле. Игру посетили более 2,6 тыс. зрителей.

Единственный гол в данном матче забил Сергей Самодин. Мяч в воротах мордовской команды оказался на 63-й минуте игры.

Главный тренер ФК «Мордовия» Марат Мустафин в ходе послематчевой пресс-конференции заявил, что разочарован результатом игры, но отметил, что у команды не было достаточного количества времени на подготовку к чемпионату.

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Источник: fc-mordovia.ru