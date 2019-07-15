В Рузаевке загорелся строящийся дом

В Рузаевке произошло возгорание строящегося дома.
В ночь на 15 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Левженской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит строящийся частный дом.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
Причина возгорания строящегося дома в настоящее время устанавливается.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru