В Мордовии расследуется уголовное дело по факту присвоения железнодорожного имущества

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя организации железнодорожного транспорта, который подозревается в присвоении имущества.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 35-летний руководитель одной из организаций железнодорожного транспорта на станции Инза путем внесения ложных сведений в акты о выполненных работах и израсходовании материалов списал железнодорожное имущество. Мужчина погрузил детали в свой автомобиль и попытался вывезти их с территории организации с целью последующей продажи, но был задержан стражами порядка.

Кроме того, было установлено, что железнодорожные детали, которые похитил подозреваемый, при проведении работ не использовались, были списаны необоснованно и подлежали возврату на баланс организации.

В отношении руководителя организации было возбуждено уголовное дело.

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Источник: vk.com/club150165597