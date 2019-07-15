В Саранске в ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Указанное происшествие произошло в ночь на 15 июля на территории Ленинского района города. На пересечении улицы Полежаева и проспекта Ленина не смогли разъехаться два автомобиля.
В результате данного ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека. Какая-либо информация о состоянии пострадавших отсутствует.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.
Причина столкновения транспортных средств в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек.
Источник: 13.mchs.gov.ru