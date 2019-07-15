В Саранске в ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Указанное происшествие произошло в ночь на 15 июля на территории Ленинского района города. На пересечении улицы Полежаева и проспекта Ленина не смогли разъехаться два автомобиля.

В результате данного ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека. Какая-либо информация о состоянии пострадавших отсутствует.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.

Причина столкновения транспортных средств в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru