В Кочкуровском районе загорелся комбайн

В Кочкуровском районе произошло возгорание комбайна.
Происшествие произошло утром 14 июля недалеко от населенного пункта Мордовское Давыдово. В поле загорелся комбайн. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания комбайна в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, а также соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru