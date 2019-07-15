В Кочкуровском районе загорелся комбайн

В Кочкуровском районе произошло возгорание комбайна.

Происшествие произошло утром 14 июля недалеко от населенного пункта Мордовское Давыдово. В поле загорелся комбайн. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания комбайна в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, а также соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru