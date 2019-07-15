В одном из исправительных учреждений Мордовии прошло юмористическое шоу

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошло юмористическое шоу под названием «Однажды…».
Осужденные, являющиеся членами кружка художественной самодеятельности, показали комические ситуации из повседневной жизни, а также отрывки из нескольких юмористических произведений.
Яркие персонажи и веселые сценки зарядили позитивным настроением и подарили массу положительных эмоций присутствующим.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su