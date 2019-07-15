Сотрудники одной из колоний Мордовии предотвратили попытку доставки запрещенных предметов

В исправительной колонии №11 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Во время осмотра внутренней запретной зоны сотрудники указанного исправительного учреждения обнаружили и конфисковали 6 свертков, в которых находились 9 мобильных телефонов и 14 сим-карт.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su